جوارديولا ينصح أرسنال بشأن أرتيتا

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أحمد جودة - القاهرة - قدم الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، النصيحة لنادي أرسنال بشأن ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز.

جاء ذلك بعد البداية السيئة لميكيل أرتيتا مع أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وقال جوارديولا خلال تصريحات صحفية: "لا يوجد مدرب أفضل لقيادة آرسنال هذا العام أو في العام المقبل".

وتابع: "لست مضطرا للإعلان عن دعمي لأنه يحظى به بالفعل فهو من أفضل المدربين الذين عملت معهم وشاهدتهم".

وواصل: "أثق في أنه سيغير الأوضاع وسيؤدي بالشكل الذي يتوقعه الجميع وعندما لا يمر فريق بفترة جيدة فلا بد من الصبر".

وأكمل: "إذا كنت عضوا بمجلس الإدارة لن تساورني الشكوك بشأن قدرته على وضع آرسنال في المكانة التي يستحقها".