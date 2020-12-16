نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراته اليوم ضد ريال سوسيداد في الأسبوع الـ14 من الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

(تير شتيجن، ديست، آراخو، سيرجيو، أليّنا، جريزمان، بيانيتش، برايثوايت، ميسي، ريكي بويج، نيتو، كوتينيو، لينجليت، بيدرو، ترينكاو، جوردي ألبا، ماتيوس، دي يونج، صامويل أومتيتي، إيناكي بينا، كونراد، مينجويزا).

ويحتل برشلونة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بينما سيوسيداد في الصدارة ومعه 26 نقطة قبل مباراة اليوم.