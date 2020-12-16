جلسة بين عبد الحفيظ والجهاز المعاون لبحث القيادة الفنية أمام غزل المحلة

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل بحث الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقبلة بعد إصابة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بفيروس كورونا.

وأثبتت المسحة الطبية التي أجراها المدرب الجنوب إفريقي إصابته بفيروس كورونا حيث يخضع للعزل الطبي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

ويقوم عبد الحفيظ بالتنسيق مع الجهاز المعاون والذي يضم كافين جونسون المدرب العام، وسامي قمصان المدرب المساعد، وميشي يانكون مدرب حراس المرمى، ورانجوجا مخطط الأحمال من أجل التحضير لمباراة غزل المحلة المقبلة.

وتأكد غياب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قيادة فريقه في مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.