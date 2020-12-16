بعد إصابته بكورونا.. موسيماني مهددًا بعدم السفر مع بعثة الأهلي إلى النيجر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابته بكورونا.. موسيماني مهددًا بعدم السفر مع بعثة الأهلي إلى النيجر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصبح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددًا بعدم السفر مع بعثة الفريق الأحمر إلى النيجر استعدادًا لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.
وأثبتت المسحة الطبية التي أجراها موسيماني إصابته بفيروس كورونا حيث يخضع للعزل الطبي وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.
وتطير بعثة الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، مساء يوم الجمعة المقبل على متن طائرة خاصة إلى النيجر استعدادًا لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يتم تحديد موقف موسيماني من السفر مع الفريق الأحمر خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة، لكن المؤشرات تشير لصعوبة سفره مع الفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.