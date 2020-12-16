نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة حقوق بث الدوري الفرنسي تعلن إضراباً! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طاقم الإنتاج في شركة "Mediapro" في فرنسا اليوم الأربعاء، إضراباً يبدأ الخميس، مما يضع بث مباريات الجولة القادمة من الدوري الفرنسي في خطر، بعد أن أعلنت المجموعة الإسبانية التي يرأسها خاومي رور فسخ العقد مع دوري كرة القدم للمحترفين.

وأشار مجلس أعمال المجموعة إلى أن دعوة الإضراب جاءت بسبب رفض رور توضيح مستقبل الشركة.

وأوضح أنهم طلبوا "حضور رور في أقرب وقت ممكن ليشرح شخصياً خططه لمستقبل الشركة والموظفين".

وأضاف البيان أنه: "بعد عدم إظهار استعداده للذهاب، فإننا ندعو الموظفين إلى الدخول في إضراب ابتداء من صباح الخميس".

وبتنفيذ هذا الإضراب لن يكون هناك كاميرات ولا مخرجين ولا أي من أفراد طاقم الإنتاج، وبذلك لن يكون بث في عطلة نهاية الأسبوع المقبل.

وتأتي الدعوة للإضراب قبل يوم واحد من إقرار محكمة نانتير الفرنسية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين "Mediapro" ورابطة الدوري الفرنسي لكرة قدم المحترفين لإنهاء العقد الموقع في 2018 لحقوق بث البطولة الفرنسية.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستدفع "Mediapro" 100 مليون يورو على دفعتين، بالإضافة إلى 153 مليون من الدفعة الأولى تم سدادها بالفعل، وستسمح للرابطة بالعثور على شركة بث أخرى خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتوصلت مجموعة "Mediapro" الإسبانية إلى اتفاق مع رابطة دوري كرة القدم للمحترفين بفرنسا، الجمعة، لفسخ عقد حقوق بث الكرة الفرنسية، وذلك بعد أشهر من الخلافات حوله.

وبدأت هذه الخلافات حين طالبت الشركة الإسبانية بإعادة التفاوض على العقد على أساس انخفاض الدخل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وللضغط على رابطة الدوري الفرنسي، لم تسدد أول دفعتين من العقد الذي بلغت قيمته 800 مليون يورو سنويا مقابل الحصول على 80% من حقوق بث الدوري لمدة ثلاث سنوات.

لكن الرابطة لم تكن على استعداد للتفاوض، لاسيما وأنها قد تضررت هي الأخرى بشكل كبير بسبب نفس الأزمة الصحية.