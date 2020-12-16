نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان ترشح مدحت العدل لرئاسة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف السيناريست مدحت العدل، عن ترشحه رسميا لخوض انتخابات رئاسة نادي الزمالك المقبلة، في بيان رسمي له صباح أمس الثلاثاء.

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "نويت الترشح بإذن الله في انتخابات نادي الزمالك القادمة على مقعد الرئاسة".

وتابع، "سيتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخليا وخارجيا لاتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الزمالك فقط".

وواصل، "وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق بإذن الله".

جدير بالذكر أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، قد أعلن ترشحه على رئاسة النادي أيضا.

وسوف يتم إجراء انتخابات الزمالك بعد نهاية أولمبياد طوكيو التي تقام في شهري يوليو وأغسطس المقبلين.