ووفقًا لما نشره موقع رابطة اللاعبين المحترفين في غانا، فإن اللاعب السابق للزمالك حصل على حكم ضد النادي بعد سنوات من النزاع القانوني بين الطرفين.

وحسب البيان المنشور، فإن أشيمبونج حصل على حكم بالحصول على تعويضات مالية وُصفت بـ"الكبيرة"، بالإضافة إلى تغريم الزمالك بقيمة أتعاب المحاماة والمصاريف التابعة لها.

ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك مؤخرا فى سداد متأخرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فضلا عن سداد جزء من مقدمات عقود اللاعبين.. كما تم صرف مكافآت الفوز على المقاولون العرب في بداية مشوار الفريق بالموسم الحالي. وقامت اللجنة بسداد متأخرات رواتب العاملين والموظفين فضلا عن صرف مستحقات باقي لاعبي الفرق الأخرى.. وسيتم صرف باقى مستحقات باقى اللاعبين في جميع الألعاب خلال الأيام المقبلة. واكدت اللجنة أنه تم صرف جميع السلف اللازمه لتسيير امور باقى اللعبات الأخرى . وقامت اللجنة بصرف بعض الشيكات الخاصة بشركة الكهرباء. من جانب آخر.. انهت اللجنة التى عقدت اجتماعا مطولا اليوم إجراءات استقبال فريق غزالة التشادي الذي سيلتقي فريق الزمالك في دور ال٣٢ لدوري أبطال إفريقيا بما في ذلك تأمين تذاكر سفر الفريق الذي سيخوض مباراتي تلك المرحله فى القاهره بناء على اتفاق الناديين وذلك يوم ٢٣ ديسمبر الحالي ويوم ٥ أو ٦ يناير ٢٠٢١.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك في ورطة مالية جديدة بسبب أشيمبونج |تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.