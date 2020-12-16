دقيقة حداد في ملاعب الأهلي على روح سمير عبد ربه

وقرر الخطيب أن يكون هناك دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الفرق الرياضية تقديرًا لعطائه للنادي على مدار سنوات طويلة كان خلالها نموذجًا للإخلاص والكفاءة، وساهم كثيرًا بجهوده الكبيرة في تحقيق العديد من البطولات لفرق النشاط الرياضي في مختلف المسابقات المحلية والقارية.
ونعي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي سمير عبدربه، مدير عام النشاط الرياضى السابق بالنادي الذي وافته المنية صباح اليوم.
وقال الأهلي في بيان رسمي: "محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والسادة أعضاء المجلس، والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى.. سمير عبدربه ، مدير عام النشاط الرياضى السابق بالنادي الذي وافته المنية صباح اليوم."
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