إصابة عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بفيروس كورونا

أعلن اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي عن إصابة الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية بفيروس كورونا.
وذكر الاتحاد عبر موقعه الرسمي: خالص الدعوات وأطيب الأمنيات للدكتورة سحر عبد الحق بعبور أزمة إصابتها بكوفيد-19 بسلام ويتم الله نعمة الصحة والعافية عليها وعلى جميع المصابين.
كان الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة تعافى مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا.
يذكر أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي تعرض اليوم الأربعاء للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ويستعد الأهلي لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ستاد السلام، مساء الجمعة المقبل.
وقد حقق المارد الأحمر فوزه الأول في مستهل مشواره ببطولة الدوري على حساب نظيره مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف.
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