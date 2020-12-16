عمر ربيع ياسين: لاعبو منتخب الشباب لديهم إصرار لاستكمال البطولة

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن لاعبي منتخب مصر للشباب لديهم إصرار وعزيمة على البقاء في تونس واستكمال بطولة شمال إفريقيا.
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نتيجة العينة الأولي كانت 13 لاعبا الاثنين الماضي، وبعدها بنصف ساعة تم زيادة العدد إلى 18 حالة من بينهم المدير الفني ربيع ياسين، وتم إجراء مسحة أخرى لتحديد موقف مباراة مصر وليبيا بعد تدخل السفير المصري بتونس ووديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم".
وأضاف: "وديع الجريء ساعد منتخب مصر للشباب، وتم اختيار المعمل الجديد لإجراء المسحة الطبية الثانية، وتم الإعلان عن تحويل عينة ثلاث لاعبين إلى سلبية، ولذلك كانت هناك محاولات آخرى لإجراء مسحة طبية من أجل استكمال العدد القانوني من اللاعبين لخوض لقاء ليبيا، لكن لم يكتمل في النهاية وتم الإعلان عن خسارة منتخب الشباب بالانسحاب".
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