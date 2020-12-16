الجمباز يعيد تشكيل مجالس إدارات المناطق للارتقاء بالمنظومة الإدارية والفنية

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية فى الجلسة الأخيرة التي عقدت مؤخرا ، إعادة تشكيل مجالس إدارات المناطق .

حيث تم تشكيل منطقة القاهرة على النحو التالي:

حازم النصيرى رئيسا للمنطقة، وإيمان ذكى نائبة للرئيس، وعضويه كل من المقدم وائل الشيمى، والدكتور هشام علاء العركى، والدكتورة سلمي إسماعيل.

أما منطقة الإسكندرية والدلتا فجاءت تشكيلها كالتالي:

هشام صبحى رئيس المنطقة، ويسرى عمارة نائبا للرئيس، وعضوية كل من الدكتورة ريم محمد الدسوقي، والدكتورة زيزت عزيز صبحى، والعقيد محمد عبد السيد عبد الوهاب.

يأتي ذلك ضمن خطة مجلس إدارة الاتحاد لتطوير المنظومة الإدارية ، وإعادة الهيكلة للارتقاء بالمستوى الإداري والفني لرياضة الجمباز.