نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي بالموسم الحالي (2020 / 2021)، حيث ستقام 7 مواجهات قوية، حيث يلتقي انتر ميلان مع نابولي، ويوفنتوس مع أتالانتا، وميلان مع جنوى، ويواجه سامبدوريا نظيره فيرونا، وسبيزيا مع بولونيا، وبارما مع كالياري، وروما مع تورينو.

ويعتلي إيه سي ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بالموسم الحالي برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن جاره انتر ميلان صاحب المركز الثاني برصي 24 نقطة، ويأتي نابولي بالمركز الثالث برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم:-

1- ميلان 27 نقطة

2- انتر ميلان 24 نقطة

3- نابولي 23 نقطة

4- يوفنتوس 23 نقطة

5- ساسولو 22 نقطة

6- روما 21 نقطة

7- هيلاس فيرونا 19 نقطة

8- لاتسيو 18 نقطة

9- أتالانتا 17 نقطة

10- أودينيزي 14 نقطة

11- كالياري 12 نقطة

12- بولونيا 12 نقطة

13- بينفينتو 12 نقطة

14- سامبدوريا 11 نقطة

15- بارما 11 نقطة

16- سبيزيا 10 نقاط

17- فيورنتينا 9 نقاط

18- تورينو 6 نقاط

19- جنوى 6 نقاط

20- كروتوني 6 نقاط.