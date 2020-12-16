بالأرقام.. ماذا يفعل بديل موسيماني كمدير فني ؟

قرر النادي الأهلي، إسناد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم إلى كيفين جونسون المدرب العام للفريق بعد إصابة بيتسو موسيماني، المدير الفني الجنوب أفريقي للفريق، هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وسيقود جونسون تدريبات الفريق اليوم وغدا استعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة في الدوري بعد دخول موسيماني المدير الفني للفريق الي العزل الصحي علي ان يجري مسحة كورونا مساء اليوم لتحديد مدي اصابته بالفيروس .

ويستعرض دوت الخليج أرقام جونسون كمدير فني من خلال السطور التالية :.

- في ولايته الأولى كمدير فني لبلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي ، قاد جونسون الفريق في 30 مباراة ببطولة الدوري (حقق الفوز في 17 مباراة، تعادل في 5 وخسر في 8)، وتمكن من حسم المركز الثاني بجدول الدوري بفارق نقطة عن كايزر تشيفز بطل الموسم.

- في ولايته مع نادي سوبر سبورت الجنوب إفريقي قاد 39 مباراة في مختلف البطولات حيث (حقق الفوز في 15، تعادل في 8 وخسر في 16).

وأجرى موسيماني فحوصات طبية صباح اليوم، الأربعاء، وخضع لاختبار رابيد تيست مع الفريق استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري، لكن أثبتت الفحوصات تواجد أجسام غريبة في العينة الخاصة بالجنوب أفريقي.

وقرر الأهلي عزل موسيماني طبقا لقواعد وزارة الصحة، على أن يتم إجراء مسحة pcr لتحديد الموقف النهائي من إصابته بفيروس كورونا من عدمها.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ستاد السلام، مساء الجمعة المقبل.

وقد حقق المارد الأحمر فوزه الأول في مستهل مشواره ببطولة الدوري على حساب نظيره مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف.