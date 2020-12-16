موعد موقعة الزمالك وجازيللي التشادي بدوري أبطال أفريقيا

تقرر إقامة مباراة الزمالك وجازيللي التشادي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 5 يناير المقبل، وكان تم الاستقرار من قبل على إقامة لقاء الذهاب يوم 23 ديسمبر الجاري.

وكان الزمالك اتفق مع مسؤولي جازيللي على اقامة المباراتين في مصر على أن يتحمل مسؤولو القلعة البيضاء تكاليف سفر الفريق التشادي وإقامته في مصر لحين خوض المباراتين.

ومن المقرر أن تقام المباراتين باستاد الكلية الحربية بعد غلق استاد القاهرة لأعمال الصيانة في الفترة الحالية. ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق التشادي إلى القاهرة يوم 20 من الشهر الجاري استعدادا لخوض المباراتين