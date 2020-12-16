حبي الذي لا نهاية له.. حسني عبد ربه يتغزل في زوجته

شارك حسني عبد ربه نجم منتخب مصر والإسماعيلي السابق جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر حسني عبد ربه بصحبة زوجته وعلق عليها قائلًا "حبي الذي لانهاية له" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

ويعد حسني عبد ربه، أحد أهم اللاعبين المميزين بالكرة المصرية، بعد أن فرض اسمه على الساحة الكروية منذ أن كان ناشئا صغيرا، ولفت الأنظار إلى موهبته.

بدأ مسيرته مع الإسماعيلي، وكان أصغر لاعب في الدوري المصري عندما فاز مع الإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز عام 2001–2002.

في 2003 اشترك حسني مع منتخب مصر تحت 20 سنة في كأس العالم للشباب عام 2003 في الإمارات.

في هذه البطولة جذب الكثير من أنظار الأندية الأوروبية له مثل يوفنتوس، طرابزون سبور، أرسنال، وأندية صغيرة مثل نانت، ستراسبورغ، ولكن رفض نادي الإسماعيلي بيع اللاعب باعتباره فردا مهما في الفريق.

ثم عام 2005، وقع حسني عبد ربه لمدة خمس سنوات ل نادي ستراسبورغ الفرنسي، وشارك معهم في 22 مباراة في الدوري الفرنسي، واستدعي ليشارك مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2006، ولكن أصيب قبل موعد البطولة بأسبوع ولم يلعب، وفاز المنتخب المصري بالبطولة أمام المنتخب الإيفواري.

ثم عاد مرة أخرى للإسماعيلي بعد أن هبط نادي ستراسبورغ لدوري الدرجة الثانية، وبسبب أدائه المذهل مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2008 اختير كأفضل لاعب في هذه البطولة.

ثم تقدم خطوة نحو الدوري السعودي باللعب في صفوف أهلي جدة مرورا باتحاد جدة والنصر السعودي، قبل أن يختتم مسيرته الكروية مرة أخرى في الإسماعيلي.

إنجازاته

- فاز مع منتخب مصر ببطولة أفريقيا للشباب 2003 وشارك في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة عام 2003، وحصلت مصر على المركز الثامن، كما حصل على دورة الألعاب العربية الحادية عشرة 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2008، وكأس الأمم الأفريقية 2010.

- فاز مع نادي الإسماعيلي ببطولة الدوري المصري الممتاز (2001–2002)، ووصيف بطولة كأس مصر 2003، ووصيف الدوري المصري الممتاز (2002–2003)، ووصيف بطولة دوري أبطال أفريقيا 2003، ووصيف بطولة دوري أبطال العرب 2004 وأخيرا وصيف بطولة الدوري المصري الممتاز (2007–2008).

- فاز مع نادي الأهلي الإماراتي بكأس السوبر الإماراتي 2008، والدوري الإماراتي (2008–2009).