الرياضة

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات انتقال التوجولي لابا كودجو، مهاجم نادي العين الإماراتي، إلى النادي الأهلي، مهدد بالفشل، بسبب طلبات ناديه الإماراتي.

حيث طلب نادي العين الإماراتي انتقال حسين الشحات، مقابل الموافقة على رحيل المهاجم التوجولي للنادي الأهلي، وقوبل هذا الطلب بالرفض.

وأبلغ بيتسو موسميانى، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إدارة الأحمر باستبعاد جيرالدو من القائمة لعدم حاجته لخدماته، ولإضافة المهاجم الأجنبي الجديد المقرر التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره غزل المحلة، يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، عند الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب ستاد الأهلي وي السلام.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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