نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أشيمبونج يكسب قضيته ضد الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك اليوم الأربعاء على حكم لصالحه من جانب المحكممة الرياضية الدولية "كاس".

وأعلن الموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين في غانا، أن أشيمبونج حصل على حكم قضائي من كاس ضد الزمالك، للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأكدت الرابطة، أن المحكمة الرياضية الدولية ألزمت الزمالك بدفع قيمة عقد اللاعب، لفسخه من طرف واحد، مع تحمل النفقات المالية والقانونية لتحريك الدعوى القانونية من جانب اللاعب.

يُذكر أن أشيمبونج يلعب حالياً في صفوف فريق نادي الشمال القطري وخاض مسيرة طويلة مع الكثير من الأندية كانت بدايتها أول ستارز الغاني قبل الإحتراف في كوركسو الإسباني.