ليفربول ينقض على هدف برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع مدافع خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة وذلك لتعويض غياب الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك بداعي الإصابة.

وطالب يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالحصول على خدمات المدافع الإسباني إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي بعد محاولة فاشلة لضمه من برشلونة في الصيف الماضي.

وبذلك يكون اللاعب قد دخل على رادار إثنين من أبرز الأندية الأوروبية إلى أن السيتي قد يؤجل الصفقة إلى ما بعد الموسم الجاري حيث سينتهي وقتها عرضه مع الفريق.