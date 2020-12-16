نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان محسن يواصل برنامجه التأهيلي للعودة للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استكمل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له بسبب آلام الركبة.

وخاض مروان فقرات تأهيل في الجيم، في إطار تجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وكان مروان محسن قد تغيب عن مباراة الأهلي الماضية أمام مصر المقاصة بسبب إصابته في الركبة.

ويستعد الفريق لخوض مباراة غزل المحلة المقرر أن تقام مساء بعد غد الجمعة في إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري.