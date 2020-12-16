نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يصارع برشلونة على "خليفة" فان دايك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع أحد أهم أهداف برشلونة، في الصيف المقبل، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد محاولة فاشلة لضمه في الصيف الماضي.

لكن تمسك السيتي بلاعبه، قد يؤجل الصفقة إلى ما بعد الموسم الجاري، حيث سينتهي حينها عقد جارسيا مع النادي الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ليفربول وضع عينه على جارسيا، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذلك بعدما تعرض حامل لقب البريميرليج، لضربات قوية هذا الموسم، بإصابة مدافعيه فيرجيل فان دايك وجو جوميز، ليضطر المدرب يورجن كلوب للاعتماد على بعض الشباب.

ويرى ليفربول أن جارسيا يتمتع بإمكانات جيدة، كما يمتلك خبرة اللعب في البريميرليج والمسابقات الأوروبية، كما سينضم في صفقة انتقال حر.

وأبرزت الصحيفة أن جارسيا، لا ينوي تجديد عقده مع مانشستر سيتي، بحثًا عن فرصة أكبر للعب، لذا من المتوقع أن تشهد المنافسة على ضمه صراعًا قويًا، بين ليفربول وبرشلونة.