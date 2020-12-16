الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

وأكد مصدر فى جهاز الكرة بنادى الأهلى، أن الطاقم المعاون لموسيمانى بقيادة كافين جونسون، هو من سيقود الفريق فى مواجهة غزل المحلة بالجولة الثانية بمسابقة الدورى.

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي، إصابة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى،بفيروس كورونا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012