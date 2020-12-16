نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يكشف سر تأخير تجديد عقد نجم توتنهام في المقال التالي
وفاز المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً بجائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية للمرة الخامسة والثانية على التوالي أمس الثلاثاء.
وحين سئل عن موقف عقد سون، قال مورينيو إن كان من الصعب إحراز تقدم في هذا الأمر في ظل الشكوك التي صنعتها الجائحة.
وأبلغ المدرب البرتغالي الصحافيين: "كيف يمكن أن توقع عقداً جديداً مع لاعب؟ لا نعرف ماذا سيحدث في الموسم المقبل".
وأضاف: "لا نعرف ما إذا كان بوسعنا تقديم عقد أفضل من الحالي للاعب، أثق في سوني و(رئيس توتنهام) دانييل ليفي".
وتابع: "أعرف أن الاثنين يرغبان في استمرار العلاقة إلى نهاية مسيرته لو كان ذلك ممكناً، أرى مستقبل سوني هنا لكن.. لا أضغط من أجل حدوث أي شيء الآن لأنها ليست اللحظة المناسبة".
ويتصدر توتنهام ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن حامل اللقب ليفربول قبل مواجهتهما بإستاد أنفيلد في وقت لاحق اليوم الأربعاء.