نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يُنهي اتفاقه من فرجاني ساسي بشأن تمديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، ملف تجديد عقد النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.

تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

وحدد مسؤولو الزمالك، يوم 20 ديسمبر الجاري موعدا لعقد جلسة مع مهند عون، وكيل أعمال اللاعب التونسي فرجاني ساسي، بشأن الإتفاق على تجديد عقد الاعب مع القلعة البيضاء.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن مسؤولي الأخير يرغبون في تجديد عقد فرجاني ساسي لمدة 3 سنوات مقبلة، مقابل مبلغ 1.6 مليون يورو فى الموسم الواحد.

وأوضح المصدر أن الطرفين توصلا لاتفاق مبدأي بشأن تجديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي مع الزمالك في الفترة المقبلة، كونه أحد أهم أعمدة الفريق الكروي الأول الأساسية.