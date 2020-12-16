وست بروميتش يستغني عن مدربه بيليتش

قرر وست بروميتش ألبيون التخلي عن مدربه الكرواتي سلافن بيليتش الأربعاء، وذلك بسبب النتائج السيئة التي يحققها الفريق في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بحسب ما أعلن النادي.



وبات ابن الـ52 عاما أول مدرب يُقال من منصبه في الدوري الممتاز هذا الموسم نتيجة تقهقر فريقه في المركز التاسع عشر قبل الأخير بجمعه سبع نقاط من 13 مباراة، آخرها الثلاثاء بعدما أجبر مانشستر سيتي على التعادل في معقله 1-1.

واستلم بيليتش الاشراف على وست بروميتش قبل 18 شهراً، وأصبح محبوباً لدى جمهور الفريق بعدما نجح في قيادة الأخير للعودة إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وشكر وست بروميتش بيليتش وطاقمه التدريبي على "الجهود التي بُذِلت في نجاح الفريق بالصعود (الى الدوري الممتاز) الموسم الماضي".

ولم يحقق وست بروميتش غير فوز يتيم هذا الموسم في الدوري الممتاز، وجاء على حساب شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب 1-صفر في 28 نوفمبر.

وكان لقاء الثلاثاء ضد سيتي المباراة المئة للكرواتي كمدرب في الدوري الممتاز، إذ سبق له قيادة وست هام من حزيران/يونيو 2015 حتى نوفمبر 2017، ونجح في أن يؤهل النادي اللندني للمشاركة في الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في موسمه الأخير معه بعدما حل سابعاً في الدوري، محققاً أعلى ترتيب له منذ عام 2002.

ويعتبر سام ألاردايس ونايجل بيرسن والويلزي مارك هيوز وإدي هوي أبرز المرشحين لخلافته في تدريب وست بروميتش، إذ يبحث الأول عن فريق منذ الرحيل عن إيفرتون في صيف 2018، فيما ترك الثالث ساوثمبتون في وقت لاحق من ذلك العام.

أما بيرسن الذي سبق له أن تولى الإشراف موقتاً على وست بروميتش، فقاد واتفورد في 20 مباراة الموسم الماضي، فيما ترك هوي بورنموث في أوت بعد هبوط الأخير إلى الدرجة الأولى.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن بيليتش أُعلِمَ بخبر إقالته وجهاً لوجه خلال اجتماع بإدارة النادي صباح الأربعاء، مشيرة إلى أن الاجتماع بين الطرفين كان ودياً وتوصلا في ختامه إلى قرار الانفصال.

وكالات