النفيعي: هكذا تم إعداد المنتخب الوطني للناشئين

النفيعي: هكذا تم إعداد المنتخب الوطني للناشئينأكد مدرب المنتخب الوطني للناشئين الكابتن محمد صالح النفيعي أن أداء منتخب الشباب والناشئين في بطولة آسيا كان مشرفاً ونتيجة أفرحة كل اليمنيين، مؤكداً أن القرعة أوقعت المنتخب الوطني للناشئين في المجموعة الثانية ضمن منافسة قوية الى جانب منتخبات (عمان والامارات وطاجكستان).

وطالب النفيعي الأتحاد اليمني لكرة القدم الاسراع في معسكرات التدريب للمنتخبات اليمنية (الشباب والناشئين) استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في اوزباكستان خلال الفترة (3 حتى 20 مارس 2021).

وأوضح النفيعي أن منتخبات اليمن المتأهله إلى نهائيات كأس آسيا تحتاج إلى معسكرات وتدريبات مكثفة ومباريات ودية تساعد المنتخبات على الاستعدادات الجيدة للتصفيات وبذل المزيد من الجهد ليكون ظهور مشرف لمنتخب اليمن.

وفي حوار اجراه الزميل عمار الاسودي مع الكابتن محمد النفيعي تحدث فيه عن احتياجات المنتخبات اليمنية والصعوبات التي تواجهها، ينشر دوت الخليج فيما يلي نص الحوار:

* نرحب بك كابتن محمد النفيعي ونرجو منك اعطاء القارئ نبذه عنك؟

- في البداية ارحب بك وأرحب جميع القراء، بالنسبة لي محمد صالح النفيعي متزوج وأعمل موظف في وزارة التربية والتعليم.

* كيف ومتى بدأت في تدريب المنتخب الوطني للناشيئن؟

- طبعاً بدايتي مع منتخب الوطني للناشئين كانت في البطولة السابقة الذي تأهلنا لنهائيات اسيا نص شهر2019.7

* كيف كانت معاير اختيار لاعبي المنتخب الوطني للناشيئن؟

- بالنسبة لمنتخب الناشئين كما تعلم انه لايوجد دوريات فئات عمرية لكن تواصلنا مع اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم وتم تجميع لاعبي من معظم المحافظات وبالنسبة لصنعاء كنت متواجد انا والكابتن احمد علي بن علي وتم تجميع اللاعبين الذي تم ترشيحهم، والحمدلله وقفنا عند التشكيلة النهائية.

* ماهي الصعوبات التي تواجه الاندية اليمنية بشكل عام؟

- اول صعوبة انه لايوجد دوري على مستوى اليمن كامل وكما تلاحظ ان كل محافظة تعمل دوري لحالها وهذه اول الصعوبات التي تواجه الأندية اليمنية واضافة الى الجانب المالي، معظم الاندية الجانب المالي عندهم ضعيف جداً ويوجد اندية مواردها لأباس بها لكن اكثر الاندية صعوبات من الجانب المالي.

* كابتن محمد النفيعي اعتذرت عن تدريب نادي الصقر لأسباب هل يمكن ان توضح للقارئ ماهي الاسباب؟

- بالنسبة للنادي الصقر تواصلو معي وجلسنا انا والامين العام للنادي الاستاذ علي هزاع انا اشكره جداً. طبعاً الصقر يعتبر نادي كبير جداً وغني عن التعريف واذا تكلمت لن افيه حقه.لاكن الصعوبة الاولى ربما اذهب مع المنتخب. وكما تعرف نادي الصقر يريد المنافسة على البطولة ومن الصعب ان اسيبهم واروح للمنتخب والشي الثاني انه كان يوجد ظروف مرضيه خاصه بي وفضلت ان اكون متواجد في صنعاء. وانا واي مدرب يتشرف ان يدرب في نادي الصقر.

* كيف تقييم العمل الأداري في نادي ٢٢ مايو؟

- العمل الأداري في نادي ٢٢ مايو بالنسبة لي اكثر من رائع.عمل متكامل روح عالية. ادارة اكثر من رائعة

* كابتن محمد النفيعي خلال الأيام القادمة ماذا ستفعل مع المنتخب الوطني للناشئين؟ وماذا ستعمل مع نادي ٢٢ مايو؟

- بالنسبة للمنتخب الوطني للناشئين تم التواصل معي على اساس البطولة انها في شهر ٣ لكن لم يأكدو لي على الموعد.

بالنسبة للنادي ٢٢ مايو وخلال العقد اتفقنا ان الأولويه للمهمة الوطني وقد تم التصريح في المؤتمر الصحفي، ونادي ٢٢ مايو أكد ان الاولوية للمهمة الوطنية وأهم من أي نادي.

* هل سيوصل نادي ٢٢ مايو الى مخرجات واضحة وملموسة خلال الأيام القادمة؟ بقيادة محمد النفيعي

- في بدايتي للقيادة وكما انه يوجد لاعبين من الذي كانو معي خلال قيادتي للنادي قبل عامين. وحالياً لايوجد لاعبين ذو الخبرات العالية وسنحاول قدر الاستطاع ان شاء الله ويوجد مجموعة شباب ممتازين وسنعمل على توليف الشباب والاعبين الاخرين. وبالنسبة للنادي ٢٢ مايو هو يبحث عن بيناية فريق واذا يوجد بطولة ان شاء الله ستتم المنافسه للصعود على الدرجة الاولى بتكاتف الجميع اذا وفرت الامكانيات او الشروط الذي طرحناها على النادي على اساس توفير لاعبين ذو خبرة الى جانب اللاعبين الموجودين.

* ماهي توقعاتك للمنتخبات الوطنية ناشيئن وشباب خلال الفترة القادمة؟

- سأكون واضح معك بالنسبة للمنتخبات سواء ناشئين او شباب كما تعلم فترة الاعداد تبعنا مقارنة بالمنتخبات الموجودة ليست في المستوى وكما تعلم اقوى منتخبات موجودة في اسيا هيا مجموعتنا من الناشئين او الشباب ونحن ان شاء الله نبحث ان نظهر بظهور مشرف للمنتخب اليمني ولو نقارن انفسنا بالمنتخبات الي موجودة احنا اقل منهم في الأعداد لكن ان شاء الله نتجاوز هذه الشي. واذا حدد البطولة فنرجو من الأتحاد اليمني للكرة القدم ان يستعجلو في معسكرات المنتخبات.

* خبرتك كمدرب يدفع بنا السؤال حول ماذا يحتاجه منتخبنا الوطني الأول كي يعود الى ماكان عليه؟

- بوجة نظري الفريق الذب يقوده الكابتن سامي قدم اداء ممتاز في البطولات الأخيره سواء بطولة اسيا اوكأس الخليج مقارنه بالمنتخبات الذي. في مجموعتنا سواء في بطلولة الخليج او اي بطولة اخرى انا اعتقد انه كان منتخب رائع وايضاً اعطيت فرصه للاعبين شباب امثال ناصر محمد وأمثال الداعي. ومفيد جمال وايضاً محمد الداري وهم كانو معي في منتخب الشباب في 2015 وهم لاعبين جيدين. وانا اعتقد ان حال المنتخب الاول مثل حال المنتخبات الأخرى بسب الضروف الامنيه وانه لايوجد معسكرات ولا يوجد دوري محلي للجمهورية ولو يوجد دوريات داخلية.سيكون حال المنتخب افضل واعتقد ان وجود كورونا هي الذي احالت هذه الشيء.

* كابتن محمد بوجهة نظرك هل يستطيع المنتخب الوطني ناشئين وشباب ان يأخذ بطولات دولية وماهي الأحتياجات اللازمة للمنتخب؟

- شوف اخي الكريم بفضل الله سواء شباب او ناشئين انت شفت الاداء المشرف الذي قدموه المنتخبين في بطولة اسيا كان اداء ونتيجة مشرفه ولم يخسر اي مباراة اي من الشباب او الناشئين، واذا كان دخل المنتخبين الى معسكرات تدريبه دولية ومبارات دولية اعتقد اننا سنكون احد المتأهلين لكأس العالم ولو وفرت هذي الأشياء واحنا واقعين ضمن افضل 16 منتخبات اسيا وضروري ان تكون مقارب لجاهزيتهم اوتكون بنفس المستوى ولو كنا نمر بضروف افضل من هذي لكنا دخلنا في المنافسة ومازلنا نبحث عن الافضل. ومن اللازم ان يكون معانا معسكرات ومباريات كثيرة لنواكب المنتخبات الذي في مجموعتنا.

* ماهي النصيحة التي تريد قولها للاعبي كرة القدم في ضل هذي الأوضاع؟

- نصيحتي للاعبي كرة القدم لانه لايوجد دوري عام وان شاء الله الاتحاد اليمني لكرة القدم يبين الدوري الذي اعلنو عنه واتمنى من اللاعبين ان يستمروا في التدريبات سواء فردية او مع منتخباتهم وكل ماوقف اللاعب من التمارين كل ماأثر عليه ومن الضروري ان يكون في تدريب في الملعب. وكما يوجد تأثير خارج الملعب مثل السهر والاشياء التي تضر اللاعب ولابد ان تكون ثقافة اللاعب كبيره جداً واذا كانت ثقافة اللاعب كبيرة جداً مستواه سيتطور وسيدخل منتخبات ويرفع شئنه كلاعب.

* قبل فترة عقدت اتفاق مع نادي ٢٢مايو لتدريب الفريق الأول هل يمكن لك ان تعطينا تصريح تعاقدك من النادي؟

- بالنسبة لنادي ٢٢ مايو قد سبق ودربت الفريق قبل عامين وعملنا مع الجهاز الذي كان معي على بناء فريق وحصلنا على وصيف في بطولتين وحصلنا على بطولة والحمدلله عملنا على بناء فريق محترم جداً هذه الموسم تم التواصل معي من قبل رئيس النادي والجهاز الأداري لنادي ٢٢ مايو وتم الأتفاق على تدريب نادي ٢٢ مايو واذا يوجد دوري ان شاء الله نقودهم للبطولة واذا مافيش دوري نبني فريق للمستقبل

* الكلمة الأخيرة متروكه لك

- طبعاً انا احييك على هذا اللقاء الصحفي. بالنسبة لي انا مستمتع بهذه الدردشة وهذا اللقاء تحياتي لكم.