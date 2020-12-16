صفقات نارية والمحصلة خسارة وتعادلات بالجملة.. ترتيب الدوري الانجليزي قبل انتهاء الجولة الـ 13

ثلاثة عشرة جولة شارفت على الإنتهاء من الدوري الإنجليزي الممتاز بموسمه الحالي 2020/2021، ظل عشاق الساحرة المستديرة، لديهم أمل في صعود فرق مختلفة عن التى يشاهدونها تتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، طوال السنوات الماضية، وأبرزها تشيلسي الذي دعم صفوفه بالعديد من الصفقات القوية، وشرحة فريق آرسنال، وفريق إفرتون الذي بدأ بداية ولا أروع.

ترتيب تشيلسي

منى تشيلسي بخسارتين من فريقيا وولفرهمبتون وإيفرتون، في آخر مباريتين لعبهما في البريميرليج، فيما كان قد تعادل مع توتنهام صاحب المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي بواقع 25 نقطة، ليواصل بذلك نزيف النقاط في آخر ثلاث مباريات، في الأدوار الأولى من البريميرليج.

ترتيب مانشستر سيتي

أما عن مانشستر سيتي، الذي يلعب موسم ببداية ليست بالمعتادة، فواصل ايضًَا نزيف النقاط، بعد التعادل في آخر مبارتين لعبهما في البطولة، ليستقر في المركز السادس، مع اقتراب نهاية الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول

وعلى الرغم أن بداية ليفربول كانت ليست بالقوية ايضًا، إلا أنه لا يزال يحتل المتربة الثانية في ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن بالتساوي مع توتنهام، وذلك بـ 25 نقطة، ولكنه ايضًا تعادل في مباراتين في آخر ثلاثة مباريات لعبها في البريميرليج، مع فريقا فولهام وبرايتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويترقب عشاق الدوري الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، مواجهة قوية بين ليفربول حامل اللقب مع منافسه في الصدارة توتنهام، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

خناقة صدارة الترتيب

ويتقاسم توتنهام صدارة الدوري الإنجليزي، مع ليفربول برصيد 25 نقطة لكل منهما، حيث تتواصل المنافسة القوية بينهما على الصدارة من خلال مباريات الجولة 12 من البريميرليج.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز، حيث سيضع أي منهما في الصدارة منفردًا مع انقضاء الثلث الأول من الموسم.

ولم يخسر توتنهام منذ هزيمته في الجولة الافتتاحية للموسم، حيث خاض 12 مباراة وحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 مباريات.

كما أن ليفربول أيضًا لم يتلقى غير هزيمة وحيدة، وفاز في 7 مباريات وتعادل في 4 أيضًا.

وأي عثرة في القمة تمثل فرصة قد تستغلها الفرق المنافسة حيث يبتعد ليستر سيتي عن توتنهام وليفربول بنقطة واحدة كما يبتعد ساوثهامبتون بنقطتين وتشيلسي بثلاث نقاط.