محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي تشكيلته لمواجهة منافسه سيراميكا كليوباترا بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز . وجاء التشكيل كالتالي : حراسة المرمى: أحمد السعدني الدفاع: محمد كوفي - محمد أحمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح الوسط: معروف يوسف - محمد فخري - محمد حامد - محمد جمال بسيوني الهجوم: موسى دياوارا - أحمد شرويدة وكان فريق البنك الأهلي تعادل مع منافسه وادي دجلة في الجولة الاولى من مناسفات الدوري الممتاز بنتيجة هدف لكل منهما .

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