افتتح سيدريك أميسي التسجيل للتعاون في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف تاومبا الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 76.
وقلص إيمليو زابلايا النتيجة لضمك في الدقيقة 91، لكنه لم يمنع فريقه من تلقي الهزيمة في مباراة اليوم.
وأصبح التعاون أول الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي وينتظر الفائز من مواجهة فريقي الشباب والقادسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعاون يصعد لربع نهائي كأس خادم الحرمين بفوزه على ضمك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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