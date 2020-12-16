التعاون يصعد لربع نهائي كأس خادم الحرمين بفوزه على ضمك

تأهل فريق التعاون لدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد فوزه على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 للمسابقة.

افتتح سيدريك أميسي التسجيل للتعاون في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف تاومبا الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 76.

وقلص إيمليو زابلايا النتيجة لضمك في الدقيقة 91، لكنه لم يمنع فريقه من تلقي الهزيمة في مباراة اليوم.

وأصبح التعاون أول الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي وينتظر الفائز من مواجهة فريقي الشباب والقادسية.