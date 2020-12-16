وست بروميتش يتفق مع سام ألاراديس لتدريب الفريق

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي وست بروميتش ألبيون اتفق شفهيًا مع سام ألاراديس لتدريب الفريق خلفًا لـ سلافين بيليتش.

وقرر نادي ويست بروميتش ألبيون، المتعثر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اقالة مديره الفني الكرواتي سلافين بيليتش. وبحسب شبكة سكاي سبورتس فان مسئولي وست بروميتش اتفقوا شفهيًا مع ألاراديس على تدريب الفريق. ويعد ألاراديس متخصصًا في إنقاذ الفرق التي تصارع على الهبوط في الدوري الإنجليزي. ذكر النادي في بيان نشره على موقعه الألكتروني الرسمي أن "المدربين المساعدين دين راكونيتشا ودانيلو بوتوروفيتش ومدرب الفريق الأول جوليان ديكس غادروا النادي بأثر فوري". تولى بيليتش تدريب ويست بروميتش في صيف 2019، وقاد الفريق للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز. كان ويست بروميتش قد تعادل 1 - 1 مع مضيفه مانشستر سيتي أمس الثلاثاء لكنه مازال في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد سبع نقاط فقط من 13 مباراة. وذكر البيان "يود النادي أن يشكر سلافين وطاقمه التدريبي على جهودهم في صعود الفريق للدوري الممتاز الموسم الماضي ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

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