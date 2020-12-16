أسوان يهزم طلائع الجيش 2-1 ويتصدر الدوري المصري

تغلب أسوان على ضيفه طلائع الجيش 2 / 1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم.
وتقدم أسوان عن طريق هيثم الفيل في الدقيقة 59، قبل أن يسجل أحمد سمير هدف التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة 61.
وفي الدقيقة 83 سجل محمود شبانة الهدف الثاني لأسوان.
ورفع أسوان رصيده إلى ست نقاط ليتصدر بها ترتيب الدوري المصري، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.
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