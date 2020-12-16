مروان محسن يستكمل برنامجه العلاجي في الجيم

واصل مروان محسن ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له بسبب آلام الركبة.

وخاض مروان فقرات تأهيل في الجيم، في إطار تجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وظهر ناصر ماهر، لاعب الفريق في ملعب مختار التتش بالجزيرة اليوم على هامش مران الفريق.

وعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي جلسة قصيرة مع اللاعب اطمئن خلالها على حالته بعدما تعرض للإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة الفريق الماضية أمام مصر المقاصة في بطولة الدوري.

وحرص الجهاز الطبي على الاطمئنان على ناصر ماهر، الذي سيخضع لفترة علاج طبيعي لعدة أسابيع قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

كما حرص الجهاز الطبي على تطعيم اللاعبين والجهاز الفني وكافة أفراد البعثة المقرر أن تسافر إلى النيجر يوم الأحد المقبل لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـــ32 لدوري أبطال أفريقيا .

وأشرف الجهاز الطبي بالأهلي على التطعيمات الوقائية التي قام بها وفد من وزارة الصحة المصرية، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة في المباريات الخارجية.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد وافق على توفير طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم، خلال سفره إلى النيجر لمواجهة فريق سونيديب في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري.

وأجري الجهاز الفني بالأهلي اختبار رابيد تيست استعدادًا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء بعد غد الجمعة في بطولة الدوري المصري.