نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز ديروط على الدخان أبرز نتائج الجولة المثيرة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق ديروط فوزا كبيرا على حساب الشرقية للدخان، متصدر مجموعة الصعيد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في جولة مثيرة، بدوري القسم الثاني.

شهد الشوط الأول تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، حيث تقدم محمد وحيد بهدف مبكر للدخان في الدقيقة الأولى، ونجح ديروط في العودة للقاء قبل ختام الشوط عن طريق اللاعب اسلام عبد الراضي.

وفي الشوط الثاني، سيطر ديروط على مجريات اللقاء، وسجل هدفين متتاليين عن طريق سعيد جمال وفرغل بالو.

وفاز المنيا خارج ملعبه على حساب بني سويف، بهدفين دون رد، سجلهما برسوم محروس وأحمد عصام في الشوط الأول. وفاز الألومنيوم خارج ملعبه، علي كيما أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلهم مراد صبري، في الشوط الأول، ومحمد عبد الحفيظ كيمو ومحمد عبد الحميد ميدو من ركلتي جزاء بالشوط الثاني، وقبل نهاية اللقاء سجل كيما هدفين متتاليين.

وحقق بترول أسيوط فوزا غاليا على ليفونات بني سويف، بهدف نظيف في الشوط الثاني سجله اللاعب محمد العندليب.

وحقق الإعلاميين فوزا صعبا على مركز شباب سمسطا بهدف للاعب اسلام كمال في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

كما تعادل نادي قنا مع سوهاج بهدف لكل منهما، حيث شهد الشوط الثاني تقدم سوهاج بالدقيقة 15 عن طريق محمد ناجح، وقبل ختام اللقاء تعادل قنا عن طريق أمين محمد علي "ميدو" من ركلة جزاء.

تعادل طهطا مع الأسمنت

وتعادل طهطا على ملعبه أمام اسمنت اسيوط بهدفين مقابل هدفين، في موقعة مثيرة، شهدت تقدم طهطا بهدفين لهدف في الشوط الأول، بينما سجل الاسمنت هدف التعادل بالشوط الثاني.

الفيوم يهزم الشبان

حقق الفيوم فوزا هاما وصعبا على حساب شبان قنا، بهدفين مقابل هدف، حيث شهد الشوط الأول، تقدم أبناء الفيوم بهدف أدهم حسن، وفي الشوط الثاني تعادل شهاب شفيق للشبان، ثم تمكن أنس شندي من تسجيل الهدف الثاني للفيوم في الدقيقة 28 .