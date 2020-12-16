نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الألومنيوم يفوز علي كيما بثلاثية بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق نادي الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق، فوز صعب وهام علي نظيره فريق نادي كيما اسوان ،بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب كيكا أسوان، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني .

تقدم الألومنيوم في الشوط الأول عن طريق مراد صبري في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، ثم عزز محمدعبدالحفيظ النتيجة باحرازه الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، ثم يتمكن محمد عبد الحميد ميدو من إحراز الهدف الثالث، قبل أن يحرز فريق كيما اولي أهدافه في الدقيقة25 من زمن الشوط الثاني من ركلة جزاء ، ولم تمر دقيقة علي إحراز هدف كيما ويتمكن من إحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء ايضا، لتصبح النتيجة تقدم الألومنيوم بثلاثية أهداف مقابل هدف،

ويستكمل فريق الألومنيوم المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول محمود رشيدة علي البطاقة الحمراء، ليتمكن الفريق من الحفاظ علي نتيجة المباراة وتحقيق فوز صعب علي نادي كيما والعودة بثلاث نقاط غالية.

بهذا الفوز يرفع رصيد الألومنيوم عند7 نقاط، فيما يزداد موقف نادي كيما سوء بعد خسارته وتجمد رصيده عند نقطة واحدة يتزيل بها جدول المجموعة