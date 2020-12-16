نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحدد موعد صرف مستحقات اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقر مسؤولو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على موعد صرف المستحقات المتأخرة لدى لاعبي القلعة البيضاء وذلك بعد تأخرها خلال الفترة الماضية.

وكان الزمالك يعاني من أزمة على مستوى المستحقات المتأخرة لبعض اللاعبين قبل أن تُحدد اللجنة المؤقتة إنفراجة مالية خلال الثمانية والأربعين ساعة القادمة.

يُذكر أن الزمالك قد نجح في تحقيق الوفز على المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري بهدفين مقابل لا شيء ويستضف بيراميدز يوم غداً الخميس.