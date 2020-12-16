نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً .. أيمن المزين يرحل عن تدريب بنى سويف بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم أيمن المزين المدير الفنى لبنى سويف بإستقالته عن تدريب الفريق الكروى الاول بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريق أمام ضيفه المنيا بثنائية نظيفة .



وقدم المزين بإستقالته لمسوؤلى النادى السويفي عقب انتهاء المباراة التي خسرها فريقة بهدفين دون مقابل.



ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة نادى بنى سويف خلال الساعات القادمة اسم المدير الفنى للعمل خلال الفترة القادمة .



وحصل المزين مع بنى سويف على ثلاث نقاط فقط من مجموع 12 نقطة ، حيث فاز أمام سمسطا وخسر ثلاث مباريات أمام الشرقية للدخان وشبان قنا والمنيا .