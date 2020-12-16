نهاوند سري تهنئ النادي الأهلى بـ«الثلاثية» خلال زيارتها لمقر القلعة الحمراء

توجهت الإعلامية نهاوند سري إلى مقر النادي الأهلى، اليوم الأربعاء، لتهنئة إدارة وأعضاء النادي الأحمر بالفوز بالثلاثية، الدورى والكأس ودورى أبطال افريقيا، وسط أجواء رائعة وسعادة كبيرة من جانب الجميع.

والتقت الإعلامية نهاوند سري، برئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب، وعدد كبير من رموز وأعضاء القلعة الحمراء، لتهنئتهم بالبطولات الثلاث، والتقاط صور تذكارية معهم، لتخليد تلك اللحظات التاريخية.

هيمن النادي الاهلي هذا العام على جميع البطولات التي شارك بها وبأعلى الأرقام، حتى وصل لتحقيق رقم قياسي عالمي جعل نادي ريال مدريد يرسل اليه تهنئة خاصة لما حققه من انجازات تاريخية. استطاع النادي الاهلي أن ينهي الدوري المصري مبكرًا رغم الصعوبات التي واجهت الجميع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي جمد جميع النشاطات الرياضية، ورغم كل الصعوبات وخسارة بعض اللاعبين ولكن الأهلي دائمًا بمن حضر. حقق النادي الاهلي بطولة الدوري بفارق كبير عن غريمه التقليدي نادي الزمالك، وتمكن من الوصول الى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد مشوار طويل. وحسم الأهلي لقب الدوري للمرة الـ 42 في تاريخه، بعد خسارة الزمالك على يد أسوان بهدف دون رد، في لقاء بالجولة الـ 28. وتمكن الأهلي من إحراج الزمالك بالـ "قاضية ممكن" بأقدام محمد مجدي أفشة الذي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل بالدقيقة 85 من عمر المباراة، وتوج باللقب الإفريقي للمرة التاسعة. ومع حصد الأهلي لكأس مصر يكون قد أكمل ثلاثيته من البطولات التي حصدها في موسم 2020، فسبق أن حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

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