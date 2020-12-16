الإفريقي يقلب الطاولة على شبيبة القيروان بثنائية في الدوري التونسي

حقق فريق الأفريقي التونسي انتصاره الأول ببطولة الدوري التونسي لكرة القدم هذا الموسم، بفوز ثمين 2 - 1 على مضيفه شبيبة القيروان، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى للمسابقة.
وارتفع رصيد الأفريقي، الذي تعادل 1 - 1 مع مستقبل الرجيش في مباراته الأولى بالبطولة هذا الموسم، السبت الماضي، إلى أربع نقاط؛ ليتقاسم المركز الخامس مع غريمه التقليدي الترجي التونسي، المتساوي معه في نفس الرصيد وفارق الأهداف.
وفي المقابل، ظل شبيبة القيروان، الذي خاض لقائه الأول في البطولة خلال الموسم الحالي، بلا رصيد من النقاط، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.
وبادر شبيبة القيروان بالتسجيل عبر لاعبه عمر بوراوي في الدقيقة 21، قبل أن يقلب الأفريقي الطاولة في الوقت المناسب، عقب تسجيله هدفين عن طريق نجمه ياسين الشماخي في الدقيقتين 79 من ركلة جزاء و83.
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