تنفذ وزارة الشباب والرياضة- من خلال الإدارة العامة لتدريب الشباب- فعاليات أنشطة أندية السكان لذوي القدرات والهمم، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها، بمركز شباب صلاح سالم في محافظة بنى سويف.
وتضمن البرنامج، تنفيذ فعالية رياضية وورشة عمل تثقيفية، وتهدف "أندية السكان" إلى رفع الوعي بقضايا السكان، ومشروع الشئون الإنسانية للسيدات والفتيات من الوافدات المتواجدات بمصر، علاوة على رفع الوعي بقضية العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقضايا تخص تنظيم الأسرة، ومفهوم الأسرة الصغيرة، والممارسات الضارة ضد الفتيات، والذي يتم تنفيذه في محافظات مصر المختلفة، بمراكز الشباب.
ومن المقرر، أن تتوسع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ أنشطة أندية السكان لذوى القدرات والهمم لتشمل مختلف محافظات الجمهورية، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الشباب والرياضة" تنفذ فعاليات "أندية السكان" لذوي القدرات والهمم في بني سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.