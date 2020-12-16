"الشباب والرياضة" تنفذ فعاليات "أندية السكان" لذوي القدرات والهمم في بني سويف

تنفذ وزارة الشباب والرياضة- من خلال الإدارة العامة لتدريب الشباب- فعاليات أنشطة أندية السكان لذوي القدرات والهمم، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها، بمركز شباب صلاح سالم في محافظة بنى سويف.

وتضمن البرنامج، تنفيذ فعالية رياضية وورشة عمل تثقيفية، وتهدف "أندية السكان" إلى رفع الوعي بقضايا السكان، ومشروع الشئون الإنسانية للسيدات والفتيات من الوافدات المتواجدات بمصر، علاوة على رفع الوعي بقضية العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقضايا تخص تنظيم الأسرة، ومفهوم الأسرة الصغيرة، والممارسات الضارة ضد الفتيات، والذي يتم تنفيذه في محافظات مصر المختلفة، بمراكز الشباب.

ومن المقرر، أن تتوسع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ أنشطة أندية السكان لذوى القدرات والهمم لتشمل مختلف محافظات الجمهورية، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه.