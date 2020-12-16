وأعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المسئول عن تغيير قوانين اللعبة، أنه سيتم السماح للفرق في مختلف المسابقات، بإجراء 5 تبديلات، حتى ديسمبر لعام 2021.
وأكد مجلس الاتحاد الدولي للعبة أنه سيتم تطبيق ذلك النظام حتى صيف عام 2022 بالنسبة للمنتخبات.
وكان مجلس الاتحاد الدولي قد قرر تطبيق نظام الـ 5 تبديلات بدلًا من 3 هذا العام، بعد عودة النشاط الكروي من توقف " فيروس كورونا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استمرار نظام الـ5 تبديلات في مباريات الفرق لنهاية 2021.. واستثناء للمنتخبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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