استمرار نظام الـ5 تبديلات في مباريات الفرق لنهاية 2021.. واستثناء للمنتخبات

أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) تطبيق نظام الخمس تبديلات في مسابقات الساحرة المستديرة، حتى ديسمبر من العام المقبل.

وأعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المسئول عن تغيير قوانين اللعبة، أنه سيتم السماح للفرق في مختلف المسابقات، بإجراء 5 تبديلات، حتى ديسمبر لعام 2021.

وأكد مجلس الاتحاد الدولي للعبة أنه سيتم تطبيق ذلك النظام حتى صيف عام 2022 بالنسبة للمنتخبات.

وكان مجلس الاتحاد الدولي قد قرر تطبيق نظام الـ 5 تبديلات بدلًا من 3 هذا العام، بعد عودة النشاط الكروي من توقف " فيروس كورونا".