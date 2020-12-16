شوط أول.. سيراميكا كليوباترا يتقدم علي البنك الأهلي في الدوري الممتاز

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق سيراميكا كليوباترا علي منافسه البنك الأهلي، بهدف نظيف في المباراة المقامة حاليا علي ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الاولي من بطولة الدورى الممتاز.

سجل الهدف اللاعب المخضرم شادي حسين فى الدقيقة 39 من زمن المباراة، عقب متابعة للكرة المرتدة من دفاع فريق البنك الأهلي، ليسدد شادي الكرة فى مرمى حارس فريق البنك أحمد السعدني.

شهدت المباراة أول خطورة عن طريق مهاجم سيراميكا كليوباترا شادي حسين في الدقيقة 16 من زمن المباراة تصدى لها أحمد السعدنى حارس مرمى البنك الأهلي.

كان فريق سيراميكا كليوباترا اقتنص فوزا غاليا أمام الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات الأسبوع الأول من المسابقة ليحصد أول ثلاث نقاط له فى تاريخ الدوري، بينما خطف فريق البنك الأهلي تعادلا ثمينا أمام وادي دجلة بنتيجة 1-1 فى إطار الأسبوع ذاته ليحصد اول نقطة فى تاريخه بالمسابقة.

وأعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة البنك الأهلي ، بتشكيل مكون من عامر عامر ، وأحمد محسن، وخالد صبحي، وطارق سامي، ورجب بكار، وكوامي بونسو، ومحمود نبيل، ومحمد توني، ومحمد إبراهيم، وشريف دابو، وشادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، ومحمد جمال، وعبد الله محمود، وصالح جمعة، ومحمد حسن، ومحمد مسعد، وأحمد غنيم، ووينفول كوبينا، ومصطفى ميسي.

كما بدأ محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: محمد كوفي - محمد أحمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح

الوسط: معروف يوسف - محمد فخري - محمد حامد - محمد جمال بسيوني

الهجوم: موسى دياوارا - أحمد شرويدة

كان فريق البنك الأهلي تعادل مع منافسه وادي دجلة في الجولة الأولى من مناسفات الدوري الممتاز بنتيجة هدف لكل منهما .