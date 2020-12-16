فيه حاجة مريبة.. طبيب منتخب الشباب: "المصابون بكورونا معندهمش أعراض.. وقطعوا بعض في التمرين"

أكد الدكتور وليد منصور طبيب منتخب مصر للشباب، أن لاعبي المنتخب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، لا يعانون من أي أعراض، قبل ظهور نتيجة المسحة.

وقال وليد منصور، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع حازم إمام، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "كل لاعبى منتخب الشباب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لم تظهر عليهم أي أعراض للفيروس ".

وأضاف طبيب منتخب الشباب :" اللاعبون خاضوا تمرينا قويا بالأمس، وبلغة الكورة؛ قطعوا بعض، ومكنش فيه أى حاجة ظاهرة عليهم؛ مما يؤكد أن الموضوع ليس مريحا على الإطلاق، ومريبا؛ لذا طلبنا إعادة المسحة من جهة معتمدة".