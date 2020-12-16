فيه حاجة مريبة.. طبيب منتخب الشباب: "المصابون بكورونا معندهمش أعراض.. وقطعوا بعض في التمرين"

أكد الدكتور وليد منصور طبيب منتخب مصر للشباب، أن لاعبي المنتخب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، لا يعانون من أي أعراض، قبل ظهور نتيجة المسحة.
وقال وليد منصور، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع حازم إمام، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "كل لاعبى منتخب الشباب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لم تظهر عليهم أي أعراض للفيروس ".
وأضاف طبيب منتخب الشباب :" اللاعبون خاضوا تمرينا قويا بالأمس، وبلغة الكورة؛ قطعوا بعض، ومكنش فيه أى حاجة ظاهرة عليهم؛ مما يؤكد أن الموضوع ليس مريحا على الإطلاق، ومريبا؛ لذا طلبنا إعادة المسحة من جهة معتمدة".
وأضاف وليد منصور :" تلقينا إخطارا حاليًا أن نتائج المسحات قد يصبح فيها 7 لاعبين سلبى من المصابين وأن النتيجة الخاصة قد تكون إعادة للمسحة وليس إيجايبة كما أخطرنا فى البداية ، وذلك لسابق إصابتهم بفيروس كورونا منذ شهر ونصف الشهر مع أنديتهم وتعافيهم ".
وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد تواصل مع بعثة منتخب الشباب الموجودة حاليا فى تونس، للاطمئنان عليهم؛ بعد تأكد ظهور 18 حالة بفيروس كورونا 17 لاعبا وربيع ياسين، قبل مباراة المنتخب المقرر لها غدا امام ليبيا في افتتاح التصفيات الأفريقية والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التي تقام بموريتانيا.
واطمأن أشرف صبحى على حالة ربيع ياسين المدير الفنى والذى تعرض للإصابة أيضا من ضمن الـ 18 حالة، وكذلك باقى اللاعبين، معربًا عن تمنياته بالشفاء للاعبي المنتخب ، بعد تطبيق بروتوكول العلاج الطبي اللازم.
وتواصل الوزير أيضا مع إيهاب فهمي، سفير مصر فى تونس؛ لبحث عودة الفريق إلى القاهرة أو استكماله للمهمة، وهو ما سيتحدد خلال الساعات القليلة المقبلة.
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