طارق العشري يشكر لاعبي طلائع الجيش رغم الهزيمة من أسوان في الدوري

وجه طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، تحياته لفريقه، رغم الخسارة من أسوان 1-2 على أرضه، في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال العشري لـ"أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "غياب 7 لاعبين أساسيين بسبب كورونا؛ تسبب في هزيمتنا، اللاعبون أدوا في حدود المتاح ، أبارك لأسوان، ونتقبل الهزيمة. أسوان استغل ضربتين ثابتتين وفاز، ونتمنى عودة بعض اللاعبين بعد تعافيهم ".