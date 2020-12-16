سيراميكا كليوباترا يطلق مبادرة"لا للتعصب"من مباراة البنك الأهلي

أطلقت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة محمد أبو العينين، ونائبه طارق أبو العينين، مبادرة لنبذ التعصب في الرياضة المصرية، وخاصة كرة القدم، حيث تدعم إدارة النادي كافة المبادرات الرياضية الإيجابية في الملاعب المصرية، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة كليوباترا بكل روافدها.

وتنطلق المبادرة بدءا من اليوم الاربعاء، في لقاء سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، الذي بدأ منذ الخامسة مساء اليوم، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويظهر شعار مبادرة" لا للتعصب" على قميص الفريق خلال لقاء اليوم، في إطار جهود إدارة نادي سيراميكا كليوباترا من أجل القضاء على التعصب في الملاعب المصرية، وتشجيع اللاعبين على تنفيذ المبادرة، والتي ستنتقل بالتبعية إلى الجماهير والتحلي بالروح الرياضية.