بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب ومجلس الدولة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين الوزارة ومجلس الدولة في مجالات "نشر الوعي القانوني، التنمية البشرية، القيادة وتطوير الذات، التخطيط الاستراتيجي، إدارة الأزمات وحل المشكلات".

شهد مراسم توقيع البروتوكول كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمستشار سمير يوسف البهي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي مجلس الدولة، ولفيف من المستشارين، والدكتور أحمد الشيخ وأشرف صالح المديرين التنفيذيين لوزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن البروتوكول يأتى في إطار توثيق أواصر التعاون بين الوزارة ومجلس الدولة في مجالات نشر الوعي وتدريب الشباب، لافتًا إلى سعى الوزارة التعاون مع كافة المؤسسات والهيئات والجهات المعنية للعمل على تطوير قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الذاتية في سياق تنفيذ استراتيجية ورؤية الوزارة، واستخدام التكنولوجيا والتدريب على الإدارة العامة من أجل خلق جيل قادر على مواجهة مختلف التحديات.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس الدولة أن البروتوكول جاء انطلاقًا من المهام التي يضطلع بها مجلس الدولة، وما يتطلب ذلك من العمل على صقل مهارات وتنمية قدرات السادة قضاة المجلس لاسيما الشباب، ليتمكنوا من أداء عملهم على النحو الأمثل.

وبمقتضي البروتوكول يتولى مجلس الدولة ترشيح عدد من القضاة لالقاء محاضرات والاشتراك في ورش عمل بهدف نشر الثقافة القانونية للعاملين بوزارة الشباب والرياضة و القطاعات والإدارات التابعة لها ، وتعريفهم بأقسام اختصاصات المجلس ، وقانون الخدمة المدنية، وقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وغيرها من المجالات التي يتم الاتفاق عليها.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بترشيح عدد من القيادات والمتخصصين في مجالات الإدارة، وتطوير الذات، إدارة الأزمات، إدارة الوقت، قواعد التعامل مع الجمهور، وعقد لقاءات وندوات مع السادة قضاة المجلس وبخاصة الشباب.

ووافق وزير الشباب والرياضة على تقديم كافة أوجه الدعم لنادي قضاة مجلس الدولة منها إنشاء صالة ألعاب قوي، وتطوير الملعب الخماسي ، وإنشاء حديقة للأطفال، بالإضافة إلى دعم أندية قضاة مجلس الدولة على مستوى الجمهورية بكافة سبل الدعم المتاحة بالوزارة.