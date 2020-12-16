وشهدت المباراة حتي الآن عدة هجمات خطيرة من فريق سيراميكا كليوباترا وذلك بعد ضغط كبير علي المدافعين الا أنها لم تحقق المراد منها.
بدأ هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل كالتالي :
عامر عامر ، وأحمد محسن، وخالد صبحي، وطارق سامي، ورجب بكار، وكوامي بونسو، ومحمود نبيل، ومحمد توني، ومحمد إبراهيم، وشريف دابو، وشادي حسين.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، ومحمد جمال، وعبد الله محمود، وصالح جمعة، ومحمد حسن، ومحمد مسعد، وأحمد غنيم، ووينفول كوبينا، ومصطفى ميسي.
في حين بدأ محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي :
حراسة المرمى: أحمد السعدني
الدفاع: محمد كوفي - محمد أحمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح
الوسط: معروف يوسف - محمد فخري - محمد حامد - محمد جمال بسيوني
الهجوم: موسى دياوارا - أحمد شرويدة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 20 دقيقة.. سيراميكا كليوباترا يهاجم البنك الأهلي بحثا عن هدف التقدم في الشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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