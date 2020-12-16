20 دقيقة.. سيراميكا كليوباترا يهاجم البنك الأهلي بحثا عن هدف التقدم في الشوط الأول

استمر التعادل السلبي حتي الدقيقة 20 من عمر اللقاء المقام حاليا علي ملعب السويس الجديد بين سيراميكا كليوباترا ومنافسه البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.

وشهدت المباراة حتي الآن عدة هجمات خطيرة من فريق سيراميكا كليوباترا وذلك بعد ضغط كبير علي المدافعين الا أنها لم تحقق المراد منها.

بدأ هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل كالتالي :

عامر عامر ، وأحمد محسن، وخالد صبحي، وطارق سامي، ورجب بكار، وكوامي بونسو، ومحمود نبيل، ومحمد توني، ومحمد إبراهيم، وشريف دابو، وشادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، ومحمد جمال، وعبد الله محمود، وصالح جمعة، ومحمد حسن، ومحمد مسعد، وأحمد غنيم، ووينفول كوبينا، ومصطفى ميسي.