نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشيشيني يثني على أداء أسوان ضد طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه سامي الشيشيني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أسوان الشكر لجميع لاعبي زهرة الجنوب وذلك بعد الفوز الذي حققه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الدوري المصري.

وفي تصريحات تلفزيونية عقب الفوز أكد الشيشيني أن فريقه قدم مباراة جيدة للغاية فيما يخص الخبرات والقدرات مع أسلوب تكتيكي منظم.

وأضاف: " أسوان تعرض لظروف صعبة بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين، في وقت حساس لدرجة أن كريم الطيب مهاجم الفريق رحل قبل انطلاق الدوري بأسبوع، لكن مجلس الإدارة حاول تدعيم الفريق وفقا لقدراتنا المالية".