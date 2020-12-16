نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. موسيماني يخضع لفحص طبي جديد بعد إصابته بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علم "الفجر الرياضي" من مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء يخضع حاليا لفحص طبي في أحد المستشفيات بالقاهرة.

وكان المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها موسيماني، قد أكدت إصابته وزوجته بكورونا.

وأكدت المصادر، أن موسيماني في جميع الأحوال سيغيب عن مباراة المحلة القادمة في الدوري العام ولن يقود التدريبات، وسيخضع للعزل الصحي والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا.

وأضافت، أن موسيماني يخضع الآن لمسحة طبية وسيظل بالمستشفى، تجنبا للاختلاط بأسرته وحفاظا عليهم.

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة الجمعة القادم في ثاني جولات بطولة الدوري الممتاز، في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب الأهلي WE السلام.