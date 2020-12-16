4 مواجهات تقص شريط دوري الأضواء 2020/2021

- المصنعة في أقوى اختبار أمام السيب ومواجهة مثيرة بين نزوى والنهضة

- لقاء أبناء العمومة بين الاتحاد وظفار ومواجهة مكشوفة تجمع صحم والنصر

متابعة ـ صالح البارحي وعوض دهيش:

بين شد وجذب … وترقب وانتظار … وعقوبات وشكاوى … ينطلق عند الساعة السادسة مساء اليوم دوري الأضواء والشهرة للموسم الكروي 2020/2021 … حيث ستشهد محافظتا جنوب الباطنة وشمالها ومحافظة ظفار ومحافظة الداخلية (4) مواجهات مثيرة في بداية المحطة الأولى لقطار دورينا … حيث يلعب المصنعة الضيف الجديد مع السيب بطل الدوري في الموسم الماضي على ساحة مجمع الرستاق في تمام الساعة السادسة مساء ، وصحم يواجه النصر في ذات التوقيت بمجمع صحار ، والاتحاد العائد للاضواء بعد فترة غياب يلاقي ظفار وصيف دورينا في الموسم الماضي عند الثامنة والربع بساحة استاد السعادة في لقاء ابناء العمومة ، فيما نزوى بطل دوري الدرجة الأولى والعائد لدوري الشهرة بعد غياب يتبارى مع النهضة ثالث دورينا في الموسم الماضي على ساحة مجمع نزوى في السادسة مساء .

وتستكمل منافسات الجولة الأولى للدوري عبر ثلاثة لقاءات تقام مساء الجمعة ، حيث لعب الرستاق مع بهلاء بمجمع الرستاق في الرابعة وأربعين دقيقة ، وصحار أمام نادي عمان على ساحة مجمع صحار في السادسة مساء ، والسويق يلاقي مسقط في تمام الساعة الثامنة بمجمع الرستاق .

بداية مثيرة

بداية مثيرة تشهدها الجولة الأولى لدوري الاضواء والشهرة ، وكأن القرعة اختارت للفرق الصاعدة من الأولى اختبارا قويا في بداية مشوارها ، حيث إن المصنعة الفريق الذي صعد عبر مباراة فاصلة أمام الشباب بمجمع الرستاق سيكون في مواجهة شرسة جدا أمام السيب بطل الدوري في الموسم الماضي والذي يأمل أن يبدأ موسمه من حيث انتهى عليه الموسم الماضي وتتويجه باللقب للمرة الأولى خاصة أنه استعد لهذا الموسم بشكل مثالي للغاية عبر الكثير من التعاقدات المحلية على وجه التحديد والإبقاء على جهازه الفني السابق بقيادة مدربه برونو ، وبالتالي فإن تسجيل الانطلاقة الجيدة هو مطلب الفريقين دون جدال كل في مسعاه .

الاتحاد هو الآخر سيدخل اختبارا قويا أمام جاره ظفار المدجج بالنجوم بقيادة مدربه رشيد جابر ، حيث إن الاتحاد يدرك تماما بأن ما قدمه في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين في فترة سابقة لا يعتد به ، فهو في طي النسيان وبات عليه التأكيد على أحقيته بالتواجد في الاضواء من خلال مجاراة ظفار في مباراة اليوم ، حيث إن الحال ينطبق على مباراة المصنعة والسيب ، الاتحاد يأمل في تسجيل بداية جيدة بعد عودته لدوري الكبار ، فيما ظفار يأمل في اقتناص النقاط الثلاث كاملة وهو الطامح لاستعادة لقب دورينا من جديد بعد أن توج به السيب في الموسم الماضي .

نزوى هو الآخر يتعرض لاختبار حقيقي أمام النهضة ثالث دورينا في الموسم الماضي ، نعم الفريقان لم يستعدا بالشكل المطلوب سواء من حيث التعاقدات أو من حيث المباريات الودية الكافية ، إلا أن الطموح لكليهما في حصد النقاط الثلاث وتسجيل بداية نموذجية هو أكبر مطامعهما في أمسية الأزرق والأخضر ، خاصة وأن غياب نزوى عن الاضواء فترة طويلة يضعه أمام تحد كبير بقيادة مدربه عبدالعزيز الريامي في الكشف عن الوجه الحقيقي للفريق الازرق الذي يأمل أن يكون حصانا أسود في هذا الموسم ، فيما النهضة بقيادة مدربه محسن درويش لا يود تكرار سيناريو المواسم السابقة عبر البدايات المتعثرة .

لقاء مكشوف

مواجهة صحم والنصر على ساحة مجمع صحار هو لقاء مكشوف للجميع ، حيث إن الفريقين يعرفان أدق تفاصيل بعضهما البعض نظرا لتواجدهما سنوات طويلة بدوري الأضواء والشهرة ، الجميع يعلم بأن صحم صاحب الارض والضيافة يمر بظروف ليست على ما يرام ويعيش حالة من القلق جراء قرارات الاتحاد العماني لكرة القدم في حالة تطبيقها ، ناهيك عن عدم استعداده بالشكل المثالي لهذا الموسم ، لذلك فإن الوجوه الشابة التي تضمها قائمة الفريق الأزرق على موعد بمواجهة قوية أمام خبرة لاعبي النصر ، خاصة وأن الأخير لديه من الطموحات الكثير في سبيل تقديم الوجه الحقيقي والفعلي للفريق الأزرق الذي غاب طويلا عن منصات التتويج بدورينا .

رشيد جابر : استعداداتنا جيدة

قال رشيد جابر المدير الفني للفريق الأول بنادي ظفار بأن الدوري نفسه يحتاج إلى تجميع النقاط وبالتالي يتطلب منا ان نكون جاهزين من مباراة إلى أخرى ، واضاف استعدادنا جيد وطموحنا كبير هذا الموسم وبالتالي لا بد ان تكون بدايتنا جيدة في الموسم ونعرف أن الأندية دائما عندما تبدأ في اعدادها بشكل جيد تكون بدايتها جيدة بالدوري واضاف عملنا اعداد والمباريات الثلاث التي كانت مكملة للموسم الماضي ومباراتا الكأس كانت ضمن فترة الاعداد وبالتالي الفريق جاهز ، فريق الاتحاد جيد وصعد لدوري عمانتل واكيد طموحه ان يكون فريقا قويا في أول ظهور له هذا الموسم وعملوا إعدادا مميزا ، شيء ايجابي ان نشاهد نادي الاتحاد من جديد في دوري عمانتل وأتمنى وجوده كإضافة للدوري ، فريقنا لا ينقصه شيء بعناصره ولاعبيه وجماهيره ورئيسه علي الرواس الذي عمل علي تسهيل كل الأمور لاحتياجات الفريق وتواجده معنا ساعدنا كثيرا في ان يكون الفريق في وضع جدا مريح ، وحديثنا دائما عن المنافسة وحصد البطولات .

أحمد سالم : المباراة الاولى صعبة

اوضح المدرب الوطني احمد سالم بيت سعيد مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بان المباراة الأولى للفريق الكروي بدوري الاضواء بعد الصعود هذا الموسم والتي تجمعنا مع نادي ظفار صعبة كونها مع فريق حامل لقب كأس جلالة السلطان ووصيف الدوري للموسم الماضي وفريق يمتلك لاعبين علي مستوى عال ، إلا اننا في نادي الاتحاد بالعناصر الشابة والخبرة التي بالفريق من خلال اللاعبين العمانيين الذين كانوا بالفريق الموسم الماضي او الانتدابات التي ادخلت علي الفريق هذا الموسم واللاعبين الأجانب سنعمل جاهدين خلال مجريات المباراة ان لن نسهل عليهم المهمة وان تكون المباراة صعبة لنادي ظفار وان يظهر لاعبونا بالمستوى والأداء المطلوب منهم ويؤكد احقيتهم بالتواجد والعودة لدوري الاضواء .

اكرم حبريش : نحتاج إلى الانسجام واستعدادانا متوسط

اكد المدرب الوطني اكرم محمد حبريش مدرب الفريق الكروي الأول بنادي النصر بأن الاستعدادات لبدء الموسم الكروي بالنسبة للفريق الكروي الأول بنادي النصر نعتبرها متوسطة نتيجة لعدم توفر مباريات ودية كافية لتجريب عناصر الفريق خاصة في ظل وجود مجموعة تحتاج إلى عملية الانسجام مع بقية اللاعبين وهذا لا يأتي الا من خلال المباريات الودية ، وكما يعرف الجميع بأن تجديد اي فريق كروي سلاح ذو حدين كون بعض اللاعبين لا بد من تغييرهم لعدم تقديم المردود المطلوب منهم ، واضاف نحن في نادي النصر فريقنا مستقر نوع ما بعد ان تمكنت ادارة النادي من تجديد ابرز عناصر الفريق واضافة لاعبين اجانب يمكن ان يكونوا اضافة جديدة لصفوف ومراكز الفريق .