أول ظهور لـ صالح جمعة مع سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي

استعان هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بخدمات صالح جمعه، القادم حديثا للفريق الأول، في مباراة الفريق امام البنك الاهلي، المقامة حاليا علي ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز .

وشارك صالح جمعه، بديلا لـ شريف دابو، في الدقيقة 73 من عمر اللقاء؛ بعدما خرج من قائمة المباراة الماضية امام الانتاج الحربي، بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد .

وكان المخضرم شادي حسين لاعب فريق سيراميكا كليوباترا قد أحرز الهدف الأول فى الدقيقة 39 من زمن المباراة ، عقب متابعة للكرة المرتدة من دفاع فريق البنك الأهلي ليسدد شادي الكرة فى مرمى حارس فريق البنك أحمد السعدني .

وشهدت المباراة أول خطورة عن طريق مهاجم سيراميكا كليوباترا شادي حسين فى الدقيقة 16 من زمن المباراة تصدى لها أحمد السعدنى حارس مرمى البنك الأهلي.

وجاء هدف التعادل لفريق البنك الأهلي، والوحيد حتى الآن، في الدقيقة 53 من عمر اللقاء عن طريق فادي فريد.

وبعدها سجل شريف دابو الهدف الثاني لفريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 60 من عمر اللقاء بعدما تأكد الحكم من الفار بأحقية الفريق لضربة الجزاء . وبعدها بدقيقتين، جاء الهدف الثالث لـ سيراميكا كليوباترا عن طريق شادي حسين في الدقيقة 62 من عمر اللقاء .

كان فريق سيراميكا كليوباترا اقتنص فوزا غاليا أمام الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لاشئ فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات الأسبوع الأول من المسابقة ليحصد أول ثلاث نقاط له فى تاريخ الدوري، بينما خطف فريق البنك الأهلي تعادلا ثمينا أمام وادي دجلة بنتيجة 1-1 فى إطار الأسبوع ذاته ليحصد اول نقطة فى تاريخه بالمسابقة .

وأعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة البنك الأهلي ، بتشكيل مكون من عامر عامر ، وأحمد محسن، وخالد صبحي، وطارق سامي، ورجب بكار، وكوامي بونسو، ومحمود نبيل، ومحمد توني، ومحمد إبراهيم، وشريف دابو، وشادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، ومحمد جمال، وعبد الله محمود، وصالح جمعة، ومحمد حسن، ومحمد مسعد، وأحمد غنيم، ووينفول كوبينا، ومصطفى ميسي.

كما بدأ محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي :

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: محمد كوفي - محمد أحمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح

الوسط: معروف يوسف - محمد فخري - محمد حامد - محمد جمال بسيوني

الهجوم: موسى دياوارا - أحمد شرويدة

كان فريق البنك الأهلي تعادل مع منافسه وادي دجلة في الجولة الاولى من مناسفات الدوري الممتاز بنتيجة هدف لكل منهما .