هيثم الجويني يقود هجوم المقاولون العرب فى مواجهة وادي دجلة بالدوري

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة ، الذي ينطلق في السابعة والنصف مساءً، على ستاد السلام ، فى إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل ذئاب الجبل لمباراة اليوم كالآتي:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود

في الدفاع: فاروقا نور الدين، خالد الحسيني، أمير عابد، أحمد عبدالعزيز

في خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، كريم مصطفى، أحمد الشيمي، أحمد داوود

في الهجوم: التونسي هيثم الجويني